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Росгвардия и ветераны отметили 106-летие пограничных войск торжественным митингом в Кемерове

В кемеровском парке Победы имени Г. К. Жукова у памятника «Воинам-пограничникам, защитникам рубежей нашей Родины» прошло торжественное мероприятие по случаю 106-летия со дня образования пограничных войск России. Участниками митинга стали ветераны пограничной службы, представители ветеранских общественных организаций, юнармейцы Поста №1, а также действующие сотрудники, ветераны и воспитанники Росгвардии.

В рамках митинга учащиеся классов Росгвардии несли почетный караул. Перед участниками мероприятия выступил сотрудник СОБР «Символ» полковник Юрий С.

«Примером стойкости навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Приняв на себя первый удар врага, они не дрогнули, не отступили, отважно сражались на фронтах. Вместе со всем народом приближали Великую Победу», - сказал офицер спецподразделения.

Кроме того, перед присутствующими выступил ветеран войск правопорядка генерал-майор Владимир Ницук. Офицер поблагодарил пограничников за верность долгу, за добросовестную службу в интересах Родины, пожелал здоровья и благополучия участникам митинга.

Собравшиеся почтили память воинов-пограничников, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, минутой молчания, после чего прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2024
Общество
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