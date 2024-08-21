Росгвардия Кузбасса проводит межведомственные проверки безопасности в школах региона

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продолжают комплексные проверки безопасности образовательных учреждений в Кузбассе. Так, в поселке Яшкино сотрудники Росгвардии отработали порядок действий в случае чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки силовики провели тренировку с личным составом группы задержания и работниками местной школы, отработав оперативное реагирование на различные вводные. Помимо этого, была проверена исправность технических средств, включая системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. Также с сотрудниками школы проведены дополнительные инструктажи по вопросам безопасности.

Всего перед началом нового учебного года Росгвардия проверит около 2 000 образовательных учреждений Кузбасса.

Фото: Росгвардия