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Росгвардия Кузбасса выполнила задачи по обеспечению правопорядка на чемпионатах России по хоккею

В Кемерове и Новокузнецке прошли очередные хоккейные матчи чемпионатов России по хоккею с мячом и шайбой. На протяжении всех игр правопорядок и безопасность участникам совместно с правоохранителями обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В столице Кузбасса сотрудники филиала вневедомственной охраны обеспечили безопасность матча по хоккею с мячом между сборными из других регионов. Так, за выход в полуфинал в матчах боролись московский «Динамо» и красноярский «Енисей», а также «Водник» из Архангельска и «Уральский трубник» из Первоуральска. Стражи правопорядка осуществляли безопасность спортсменов и около 3 000 болельщиков на трибунах, а также провели профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу «Кузбасс».

В Новокузнецке на «Арене кузнецких металлургов» прошел хоккейный матч с шайбой Чемпионата России среди мужских команд между местным «Металлургом» и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой…, за которой наблюдали более 2 000 зрителей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли пешее патрулирование вблизи спортивного объекта с целью поддержания правопорядка и находились в досмотровых зонах для предотвращения проноса запрещенных предметов.

Хоккейные матчи, благодаря грамотным действиям сотрудников Росгвардии, прошли без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
07/10/2024
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