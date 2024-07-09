Росгвардия обеспечила безопасность более 20 тысяч кузбассовцев во время масштабных праздничных мероприятий

В минувшие выходные в Кемеровской области сотрудники подразделений Росгвардии совместно с правоохранителями выполнили задачи по охране общественного порядка во время празднования Дня города в Анжеро-Судженске и Новокузнецке, а также мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.

Южная столица Кузбасса отметила свое 406-летие массовыми праздничными мероприятиями. Основное празднование прошло на территории площади защитников Донбасса. Сотрудники новокузнецкого ОМОН провели обследование мест проведения тематических выставок, спортивных состязаний и концертов. Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии осуществили контроль за правопорядком, чтобы горожане провели праздничные выходные с хорошим настроением.

Кроме того, 93-летие отметил и кузбасский город Анжеро-Судженск, где сотрудники городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии также обеспечили правопорядок и безопасность горожан.

В честь Дня семьи, любви и верности мероприятия прошли в Кемерове, Белове, Юрге, Прокопьевске, Тяжине и Осинниках. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на праздничных площадках с целью недопущения проноса запрещенных предметов и соблюдения правопорядка.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, празднования с участием более 20 000 тысяч кузбассовцев прошли без происшествий.

Фото: Росгвардия