Росгвардия обеспечила безопасность крупных спортивных мероприятий в Кузбассе

В Новокузнецке и Кемерове сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обеспечили охрану общественного порядка на массовых спортивных событиях, где были задействованы сотрудники ОМОН «Рубеж», вневедомственной охраны и подразделения лицензионно-разрешительной работы.

В Новокузнецке на территории «Арены кузнецких металлургов им. О. Короленко» сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность болельщиков и спортсменов во время матча Высшей хоккейной лиги между «Металлургом» и санкт-петербургским «Динамо». Сотрудники отработали весь комплекс мероприятий по охране правопорядка. А новокузнецкая команда одержала победу со счетом 4:2.

В Кемерове росгвардейцы обеспечили общественный порядок на площадке спортивного комплекса «Кузбасс Арена», где проходил фестиваль боевых искусств «Кузбасс за Победу». Мероприятие собрало представителей различных школ единоборств, включало демонстрации приемов, мастер-классы и показательные выступления в нескольких дисциплинах, среди которых были кикбоксинг, дзюдо, карате и рукопашный бой. Экипажи Росгвардии контролировали ситуацию на всей территории комплекса и обеспечивали безопасность участников и зрителей.

Благодаря скоординированной работе подразделений Росгвардии мероприятия прошли без нарушений и инцидентов при участии до 5 000 зрителей и спортсменов.

 

Фото: Росгвардия

16/12/2025
