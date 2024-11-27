Росгвардия обеспечила безопасность матча «Кузбасса» и «Локомотива» на Чемпионате России

В Кемерове сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность на волейбольном матче мужской Суперлиги, в котором встретились «Кузбасс» и новосибирский «Локомотив».

Очередной матч чемпионата России по волейболу состоялся в спортивном комплексе Кемерова. Для обеспечения безопасности мероприятия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями контролировали порядок на стадионе, прилегающей территории, а также на пропускном пункте.

На игре присутствовало около двух тысяч болельщиков. Благодаря скоординированной работе сотрудников правопорядка, мероприятие прошло без происшествий.

Росгвардия продолжает уделять особое внимание обеспечению безопасности массовых мероприятий и созданию комфортной обстановки для зрителей и участников.

Фото: Росгвардия