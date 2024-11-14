Росгвардия обеспечила безопасность на матчах ВХЛ и Чемпионата России по хоккею с мячом в Кемеровской области

Сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности на хоккейных матчах в Кемеровской области. В Кемерове и Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН территориального управления Росгвардии обеспечили правопорядок на матчах Высшей хоккейной лиги и Чемпионата России по хоккею с мячом.

В Кемерове накануне прошёл матч между командой «Кузбасс» и хоккеистами «Родины» из Кирова, который собрал более тысячи зрителей в ледовом дворце. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники ОМОН «Оберег» и подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Встреча завершилась уверенной победой команды «Кузбасс» со счётом 13:1.

В тот же день на льду «Арены кузнецких металлургов» в Новокузнецке прошел матч Высшей хоккейной лиги между местной командой «Металлург» и пермским «Молотом». Общественный порядок и безопасность более 3 000 зрителей обеспечивали сотрудники вневедомственной охраны и бойцы ОМОН «Рубеж». Игра завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии прошли без нарушений.

Фото: Росгвардия