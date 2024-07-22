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Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня металлурга в Кузбассе

В Кемеровской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные Дню металлурга. Основные праздничные события прошли в Новокузнецке. Содействие в охране общественного порядка оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В южной столице Кузбасса росгвардейцы несли службу на главной концертной площадке, где собралось более 20 000 граждан. В целях обеспечения безопасности к местам массового скопления граждан были приближены дополнительные экипажи войск правопорядка. Нарушений и происшествий не допущено.

Кроме Новокузнецка, обеспечение общественного порядка с участием сотрудников Росгвардии осуществлялось в городах Таштагол и Гурьевск.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2024
Общество
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