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Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня Святой Троицы в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили задачи по поддержанию порядка и обеспечению безопасности граждан в местах проведения религиозных служб и праздничных событий.

За минувшие выходные сотрудники войск национальной гвардии были задействованы в мероприятиях по охране общественного порядка. Росгвардейцы в составе пеших патрулей и оцеплений осуществляли надзор за безопасностью вблизи церквей и храмов. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были скорректированы с учетом мест проведения богослужений.

Предпринятые усилия позволили избежать каких-либо инцидентов и обеспечить спокойное проведение праздничных богослужений.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
10/06/2025
Общество
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