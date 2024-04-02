Росгвардия обеспечила безопасность спортивных состязаний различного уровня в Кузбассе

За минувшие выходные сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу осуществили охрану правопорядка на шести спортивных событиях, обеспечив безопасность около 6 000 зрителей.

В Кемерове при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прошел «Кубок Губернатора Кузбасса» по автоспорту. Свои навыки вождения на льду продемонстрировали более 30 спортсменов со всего региона. Стражи правопорядка находились в непосредственной близости к трибунам со зрителями с целью поддержания мер безопасности.

В то же время в Прокопьевске росгвардейцы следили за общественным порядком в ходе проведения соревнований в честь памяти сотрудника СОБР «Символ» майора Александра Иванова. Стражи правопорядка осуществили контроль за безопасностью зрителей и спортсменов в городском техникуме физической культуры.

Кроме этого, за выходные стражи правопорядка обеспечили безопасность двух матчей Сибирской студенческой хоккейной лиги нынешнего сезона в Прокопьевске, ХХII открытого турнира по боксу памяти воина-афганца Александра Кравченко и Кубка Кузбасса по лазерному бою в дисциплине в городе Топки.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные мероприятия прошли без нарушений и происшествий.

Фото: Росгвардия