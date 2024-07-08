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Росгвардия обеспечила безопасность спортсменов и зрителей 15-го международного ралли «Шелковый путь» в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии выполнили задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в рамках 15-го международного ралли «Шелковый путь – 2024».

Трасса более 150 километров для 95 экипажей из 13 стран (Россия, Белоруссия, Сербия, Китай, Киргизия, Афганистан, Монголия, ОАЭ, Сирия, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Швейцария) проходила через Юргинский и Топкинский муниципальные округа. Совместно с коллегами из правоохранительных органов росгвардейцы обеспечили безопасность 106 пилотов и нескольких тысяч зрителей зрелищного ралли.

Перед началом соревнований специалисты инженерно-технической группы ОМОН провели обследование всех площадок. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к месту проведения мероприятия. Кроме заездов, задачи по обеспечению правопорядка выполнялись и на концертных площадках.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.

Участники гонки проедут в общей сложности 5 256 километров и финишируют 15 июля в столице Монголии – Улан-Баторе.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
08/07/2024
Спорт
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