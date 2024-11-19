Росгвардия обеспечила безопасность участников спортивных и культурных мероприятий

В городах Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок на сельскохозяйственных ярмарках и соревнованиях по боксу.

В Прокопьевске и Юрге экипажи Росгвардии совместно с правоохранителями обеспечили безопасность участников областных сельскохозяйственных ярмарок. Свою продукцию горожанам продемонстрировали более 15 предприятий Кузбасса. Экипажи вневедомственной охраны находились на площадках, где проходили мероприятия. Кроме этого, росгвардейцы патрулировали ближайшие к ярмаркам улицы.

В городе Таштагол сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность XXXV традиционных открытых городских соревнованиях по боксу среди юношей. Сотрудники обеспечили безопасность молодых спортсменов и зрителей турнира.

Во время проведения массовых мероприятий происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия