Росгвардия обеспечила общественный порядок спортивных мероприятий в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в ходе проведения крупных спортивных мероприятий, прошедших в разных городах Кузбасса.

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность на мототрассе в посёлке Ягуновский во время проведения Чемпионата и Первенства Кузбасса по мотоциклетному спорту. Стражи правопорядка контролировали ситуацию на всей территории, предотвращая возможные правонарушения.

В Прокопьевске росгвардейцы дежурили на стадионе «Шахтёр», где проходил матч Чемпионата Кузбасса по футболу среди любительских команд. Сотрудники обеспечивали безопасность зрителей, участников и обслуживающего персонала. Благодаря их работе матч прошёл спокойно.

В посёлке Промышленный сотрудники Росгвардии следили за общественным порядком на ипподроме во время традиционных конноспортивных соревнований памяти Ивана Ясько. Росгвардейцы обеспечили безопасность гостей, участников и организаторов мероприятия.

В ходе проведения спортивных мероприятий нарушений и происшествий допущено не было.

Фото: Росгвардия