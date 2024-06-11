Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия обеспечила правопорядок на мероприятиях регионального и федерального уровней

В Кемеровской области при участии более 2 500 тысяч граждан прошли фестиваль, посвященный народным чувашским традициям, этап кубка Кузбасса по триатлону и соревнования детской лиги триатлона Сибири. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих органов обеспечили правопорядок во время развлекательных событий и спортивных состязаний.

В городе Топки экипажи вневедомственной охраны были приближены к локациям проведения регионального фестиваля народных чувашских традиций «Акатуй». Традиционное чувашское гуляние проходит в честь окончания посевной и проводится широким гулянием с песнями, танцами, и спортивными играми. Росгвардейцы обеспечили безопасность участникам, артистам и зрителям, которые благодаря принятым мерам смогли получить хорошее настроение.

В поселке Инской сотрудники беловского филиала вневедомственной охраны обеспечили безопасность спортсменам со всех уголков Кузбасса и Новосибирской области во время первенства Кемеровской области и детской лиги триатлона Сибири. Более 120 спортсменов пробежали от 1 до 2 км, а также совершили велосипедные заезды на дистанциях от 1,6 до 5 км. Росгвардейцы осуществили контроль правопорядка на протяжении всех маршрутов и поддержали своих земляков.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев задачи были выполнены в полном объеме, без нарушений.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus