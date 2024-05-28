Росгвардия обеспечила правопорядок всероссийских соревнований по боксу в Кузбассе

В областной столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в спортивном комплексе «Арена» обеспечили безопасность участников 30-х всероссийских соревнований по боксу на призы десятикратного чемпиона мира Юрия Арбачакова.

Росгвардейцы обеспечили правопорядок боксёрских поединков, в которых приняли участие 85 спортсменов из 22 регионов России и около 2 000 зрителей. Личный состав территориального органа выполнил задачи по охране спортсменов, зрителей и их имущества, обеспечил правопорядок в помещении и территории, прилегающей к спортивной арене. С целью обеспечения безопасности и охраны общественного порядка к спортивному комплексу были приближены маршруты нарядов вневедомственной охраны.

Благодаря слаженным действиям задачи росгвардейцами были выполнены в полном объеме. Нарушений не допущено.

Фото: Росгвардия