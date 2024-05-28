Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия обеспечила правопорядок всероссийских соревнований по боксу в Кузбассе

В областной столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в спортивном комплексе «Арена» обеспечили безопасность участников 30-х всероссийских соревнований по боксу на призы десятикратного чемпиона мира Юрия Арбачакова.

Росгвардейцы обеспечили правопорядок боксёрских поединков, в которых приняли участие 85 спортсменов из 22 регионов России и около 2 000 зрителей. Личный состав территориального органа выполнил задачи по охране спортсменов, зрителей и их имущества, обеспечил правопорядок в помещении и территории, прилегающей к спортивной арене. С целью обеспечения безопасности и охраны общественного порядка к спортивному комплексу были приближены маршруты нарядов вневедомственной охраны.

Благодаря слаженным действиям задачи росгвардейцами были выполнены в полном объеме. Нарушений не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/05/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus