В воскресенье в столице Кемеровской области пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии окажут содействие в обеспечении безопасности участников спортивного мероприятия.

Сотрудники Росгвардии во взаимодействии с коллегами из МВД обеспечат охрану общественного порядка и безопасность мероприятия, которое могут посетить до 15 тысяч человек. Кроме этого, волонтеры позаботятся о самочувствии участников, обеспечивая их водой и освежающими напитками.

В этом году самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом объединит 85 городов России. Бегуны со всей России одновременно начнут бег по единой команде на дистанциях от 1 до 21 километра.

Кроме того, в масштабном спортивном мероприятии примут участие сотрудники и военнослужащие подразделений Росгвардии Кузбасса. Побежит и сотрудница СОБР «Символ» майор Елена Н., для которой данный полумарафон уже стал традиционным. Офицер Росгвардии на этот раз пробежит дистанцию в 10 километров.

Фото: Росгвардия