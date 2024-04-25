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Росгвардия обеспечивает правопорядок международных соревнований по хоккею в Кузбассе

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на первых матчах международных детских соревнованиях по хоккею с шайбой Кубок Третьяка – 2024.

Накануне в ледовом дворце «Кузнецкий лед» встретились команды из Кузбасса, Минска и Ярославской области. Росгвардейцы присутствовали на трибунах в течение всех матчей, обеспечивая безопасность молодых спортсменов и нескольких сотен зрителей. Кроме этого, сотрудники Росгвардии обеспечили контроль в досмотровых зонах, не допустив проноса запрещенных предметов.

Для местных команд «Кузнецкий лед» и «Металлург», которые сыграли с гостями, матчи закончились победой. В результате охранных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
25/04/2024
Спорт
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