Росгвардия обеспечивает правопорядок международных соревнований по хоккею в Кузбассе

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на первых матчах международных детских соревнованиях по хоккею с шайбой Кубок Третьяка – 2024.

Накануне в ледовом дворце «Кузнецкий лед» встретились команды из Кузбасса, Минска и Ярославской области. Росгвардейцы присутствовали на трибунах в течение всех матчей, обеспечивая безопасность молодых спортсменов и нескольких сотен зрителей. Кроме этого, сотрудники Росгвардии обеспечили контроль в досмотровых зонах, не допустив проноса запрещенных предметов.

Для местных команд «Кузнецкий лед» и «Металлург», которые сыграли с гостями, матчи закончились победой. В результате охранных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия