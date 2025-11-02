Росгвардия открывает двери для новых защитников правопорядка

В Киселёвске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий, где представили гражданам возможности трудоустройства в подразделениях войск правопорядка.

Представители кадровых подразделений рассказали участникам мероприятия о порядке поступления на службу во вневедомственную охрану, условиях прохождения службы, социальных гарантиях и льготах, а также о стабильном денежном довольствии и перспективах карьерного роста.

Особое внимание уделили молодёжи – студентам и выпускникам школ. Росгвардейцы разъяснили правила поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии России, такие как Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Саратовский военный институт, военные учебные заведения Санкт-Петербурга и Перми, а также Воронежский институт МВД России, осуществляющий подготовку квалифицированных специалистов с высшим образованием для подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

По словам специалиста кадровой службы, участие представителей вневедомственной охраны в подобных мероприятиях помогает гражданам получить полное представление о службе в Росгвардии и выбрать надёжный путь профессионального развития.

