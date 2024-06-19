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Росгвардия отреагировала на сигнал об использовании пневматического оружия

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 23‑летнего местного жителя, который может быть причастен к совершению противоправных действий с использованием пневматического пистолета.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратились две местные жительницы. По предварительной информации, неизвестный мог совершить выстрел из пневматического пистолета с балкона многоэтажки в сторону 63-летней местной жительницы. Кроме этого, предполагаемый виновник совершил еще несколько выстрелов во входную дверь квартиры 21-летней горожанки.

В ходе проверки информации росгвардейцы задержали 23‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который находился в гостях у знакомого. Там же росгвардейцы обнаружили пневматический пистолет.  

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/06/2024
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