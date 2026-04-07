Росгвардия передаст в новые субъекты РФ произведения кузбасских авторов

В Кемерове представители регионального отделения Союз писателей России передали сотрудникам и военнослужащим Управления Росгвардия по Кемеровской области - Кузбассу книги кузбасских авторов. Литература будет направлена в зону проведения специальной военной операции, в том числе в библиотеки новых регионов РФ.

Председатель правления Кемеровского областного отделения Союза писателей России Дмитрий Филиппенко отметил, что подобные акции уже проводились ранее и имеют важное значение как для бойцов, так и для популяризации региональной литературы.

 «В марте прошлого года в составе делегации Союза писателей России мы побывали на Донбассе, где поддержали наших бойцов словом. Для нас это братский народ, и он таким останется всегда», - сказал Дмитрий Филиппенко.

В дар переданы выпуски журнала «Огни Кузбасса» последних лет, а также книги кузбасских писателей. Литература охватывает широкий круг тем - от любви и семейных ценностей до судьбы простого человека и Родины.

Ветеран специальной военной операции, член Союза писателей России Виталий Дорофеев также отметил особую роль литературы:

«Слово является главным побудительным и образовательным фактором в жизни человека. Оно рождает смыслы и формирует будущее. Находясь в зоне СВО, я видел, насколько трепетно бойцы относятся к книгам - почти у каждого есть своё любимое произведение».

Вместе с книгами в зону СВО будут направлены и другие периодические печатные издания из Кузбасса. Работа по обеспечению бойцов СВО литературой и поддержке культурной связи с регионами будет продолжена на постоянной основе.

 

Фото: Росгвардия

07/04/2026
