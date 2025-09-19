Росгвардия помогает актёрам Театра драмы Кузбасcа готовить спектакль по мотивам СВО

В Кузбассе готовится премьера новой постановки Кузбасского областного драматического театра по пьесе ветерана СВО Виталия Дорофеева. Для придания спектаклю максимальной достоверности бойцы отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии проводят практические занятия для актёров на учебном полигоне в окрестностях Кемерова.

Это уже вторая сценическая работа автора, основанная на реальных событиях. Год назад в регионе прошла первая в стране пьеса по мотивам СВО - «Позывной «Кузбасс». Пьеса получила широкий отклик у зрителей и была поставлена более 30 раз. Новая постановка продолжает линию, посвящённую испытаниям людей в условиях СВО и их внутреннему преображению.

Для достоверной передачи образов военнослужащие Росгвардии проводят с актёрами тренировки с элементами тактики, штурмовыми приёмами, зачисткой траншей и входов в блиндажи. Актёры проходят полосу препятствий, отрабатывают обращение с оружием и действуют в условиях, приближённых к боевым. Такой практический опыт даёт артистам возможность глубже прочувствовать своих персонажей, прошедших СВО.

Виталий Дорофеев отмечает, что театральное творчество помогает сохранить память о событиях и людях: «Творчество призвано для того, чтобы в будущем войны закончились. Мы создаём и сохраняем воспоминания о тех событиях, чтобы будущие поколения не потеряли связь с памятью предков».

Директор Кузбасского драматического театра Алексей Разуков подчеркнул художественную значимость проекта. По его словам, первая постановка вызвала живой отклик у публики и профессионалов, показав потребность зрителя в правдивом и эмоционально насыщенном театральном рассказе о современных героях. Новый спектакль продолжит судьбы уже полюбившихся персонажей и раскроет их в новых обстоятельствах.

Регионально управление Росгвардия и отряд спецназа «Кузбасс» рассматривают участие в подготовке постановки не только как помощь в создании реалистичного художественного образа, но и как вклад в сохранение исторической памяти, уважение к подвигу защитников Отечества и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Фото: Росгвардия