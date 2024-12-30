Росгвардия поздравила детей с наступающим 2025 годом в рамках акции «Дед Мороз специального назначения»

В рамках Всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу посетили детей сотрудников и военнослужащих территориального управления, чтобы поздравить их с наступающим 2025 годом.

Дед Мороз и Снегурочка по традиции приехали в гости к самым маленьким и стали участниками праздничных встреч. Дети готовились к встрече со сказочными персонажами, выучив стихи и подготовив танцы. Для ребят были организованы веселые конкурсы и игры, которые подарили много радостных эмоций.

Завершением каждой встречи стали подарки, сладости и традиционная дружеская фотосессия на память, запечатлевшая радостные моменты детства и создающая незабываемые воспоминания.

Фото: Росгвардия