Росгвардия провела мастер-класс для журналистов о правилах поведения в зоне боевых действий

В пригороде Кемерова сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и бойцы отряда спецназа «Кузбасс» организовали для журналистов уникальный мастер-класс, приуроченный к 30-летию подразделений по взаимодействию со СМИ войск правопорядка.

На войсковом стрельбище были развернуты учебные точки, где участники осваивали ключевые навыки для работы в зоне боевых действий: тактическую медицину, безопасное обращение с оружием и выживание в полевых условиях. Одной из наиболее актуальных тем стало противодействие угрозам со стороны ударных дронов.

«Современные FPV-дроны представляют значительную опасность. Каждый, кто может оказаться в зоне боевых действий, должен уметь распознать угрозу даже по звуку и своевременно найти укрытие», – рассказал журналистам боец ОМОН «Оберег» с позывным «Корд».

Среди участников мероприятия были представители регионального телевидения, печатных и интернет-изданий, а также студенты-журналисты Кемеровского государственного университета. Практическая часть включала моделирование боевой обстановки, что позволило участникам проверить свои способности к работе в таких условиях.

«Это первый подобный мастер-класс, который мы провели для журналистского сообщества. Для участников это возможность проверить свои силы, освоить передовой опыт от спецназа Росгвардии. Кроме того, мероприятие стало полезной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия между пресс-службой и представителями СМИ», – подчеркнул начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Дмитрий Керсановский

Несмотря на сложные погодные условия, все участники успешно справились с испытаниями и получили полезные навыки, которые повысят их безопасность и профессиональную готовность к работе в боевой обстановке.

Фото: Росгвардия