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Росгвардия провела урок безопасности с дошкольниками и воспитателями в Тисуле

В рамках недели антитеррористической безопасности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели мероприятие в детском саду Тисуля, направленное на повышение защищенности образовательного учреждения. Особое внимание было уделено педагогам, с которыми обсудили важность бдительного контроля, регулярных проверок и инструктажей, являющихся основой безопасности детей.

Росгвардейцы также рассказали детям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, акцентировав внимание на том, что опасность могут представлять не только предметы и ситуации, но и люди. Сотрудники рекомендовали дошкольникам избегать общения с незнакомыми людьми, не выходить за пределы двора и не гулять в незнакомых местах без сопровождения взрослых.

Прапорщик Константин Бойков и старший сержант Вячеслав Вдовенко доступно объяснили детям, что такое Росгвардия и как её бойцы стремятся защитить их от любой угрозы.

По словам педагогов, встреча оказалась очень познавательной и интересной. Подобные мероприятия помогают детям развивать навыки безопасного поведения как дома, так и на улице.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
09/09/2024
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