Росгвардия устроила детский праздник в честь Дня защиты детей в Кузбассе

Уже доброй традицией для Росгвардии стала организация праздника совместно с фондом «Поверь в счастье», приуроченного к Всемирному дню защиты детей на территории жилого комплекса отряда специального назначения «Кузбасс». Более 200 юных участников из семей сотрудников и военнослужащих войск правопорядка были порадованы насыщенной программой с творческими номерами, конкурсами и мастер-классами.

Ребятам предлагалось посетить интерактивные площадки, направленные на развитие творческих и спортивных навыков, а также полакомиться мороженым, сладкой ватой и леденцами. Демонстрация боевой экипировки стала одним из наиболее увлекательных мероприятий, предоставившим возможность маленьким участникам больше узнать про различные виды снаряжения. Не менее интересными были и мастер-классы, где ребята смогли испытать себя в роли фотографов и видеографов благодаря предоставленной фото- и видеотехнике. Самые смелые имели возможность принять участие в интерактивной программе по правилам дорожного движения.

«Это самый главный праздник, так как дети – наше будущее. Я думаю, что ребятишкам понравилось мероприятие. Было много игр, подарков и улыбок. Цель, которую мы ставили, мы достигли», – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Поверь в счастье» Наталья Рюмина.

В завершении праздника семьи могли сделать памятные фотографии в специально организованной фотозоне, которую предварительно дети разрисовали яркими цветами. Юные гости и их родители получили большое количество положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Фото: Росгвардия