Росгвардия в Кузбассе провела учения по антитеррористической безопасности в школах

В Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии приняли активное участие во всероссийских учениях, направленных на отработку действий при возникновении террористической угрозы в образовательных учреждениях региона.

В рамках учений сотрудники Росгвардии провели тренировки совместно с работниками школ, отрабатывая оперативное реагирование на различные сценарии. Особое внимание уделялось проверке исправности технических средств безопасности, включая системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. Для повышения уровня готовности с персоналом образовательных учреждений были проведены дополнительные инструктажи по вопросам безопасности.

В ходе учений также были отработаны действия сотрудников школ и частной охранных организаций в случае захвата заложников и получения сигнала гражданской обороны. Эти меры направлены на повышение безопасности и готовности образовательных учреждений к возможным чрезвычайным ситуациям.

Фото: Росгвардия