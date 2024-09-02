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Росгвардия в Кузбассе провела учения по антитеррористической безопасности в школах

В Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии приняли активное участие во всероссийских учениях, направленных на отработку действий при возникновении террористической угрозы в образовательных учреждениях региона.

В рамках учений сотрудники Росгвардии провели тренировки совместно с работниками школ, отрабатывая оперативное реагирование на различные сценарии. Особое внимание уделялось проверке исправности технических средств безопасности, включая системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. Для повышения уровня готовности с персоналом образовательных учреждений были проведены дополнительные инструктажи по вопросам безопасности.

В ходе учений также были отработаны действия сотрудников школ и частной охранных организаций в случае захвата заложников и получения сигнала гражданской обороны. Эти меры направлены на повышение безопасности и готовности образовательных учреждений к возможным чрезвычайным ситуациям.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
02/09/2024
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