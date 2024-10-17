Россельхознадзор информирует об актуальных изменениях в законодательстве о семеноводстве

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 сентября 2024 года обновлен порядок регистрации оригинатора сорта или гибрида сельскохозяйственного растения. Это связано с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России от 15.05.2024 № 259 «Об утверждении Положения о регистрации оригинатора сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, внесении изменений в регистрационные данные и исключении регистрационных данных из Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», который действует до 1 сентября 2030 года.

В качестве оригинатора может быть зарегистрировано физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт или гибрид сельскохозяйственного растения или обеспечивает его сохранение. Регистрацию оригинатора, внесение изменений в регистрационные данные и исключение регистрационных данных из государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных гибридов, допущенных к использованию, осуществляет федеральное государственное учреждение, подведомственное Минсельхозу, на безвозмездной основе.

Таким образом, признается утратившим силу аналогичный приказ Минсельхоза России от 22 мая 2023 года № 512.