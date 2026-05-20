Россельхознадзор напоминает о правилах информирования пасечников перед применением агрохимикатов

20 мая отмечается Всемирный день пчёл — международный праздник, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к роли этих насекомых в поддержании здоровья планеты и последствиях их исчезновения. В этот день Россельхознадзор традиционно напоминает аграриям о важности соблюдения правил оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами и агрохимикатами.

Аграрии, применяющие химические средства защиты растений, обязаны уведомить владельцев пасек и население о запланированных работах. Это необходимо сделать через средства массовой информации (радио, газеты, телевидение) не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до применения пестицидов.

В случае если обработка необходима для ликвидации чрезвычайной ситуации или по предписанию Россельхознадзора, срок оповещения может быть сокращён до 24 часов до начала работ.

В сообщении должны быть указаны:

  • наименования запланированных к применению пестицидов;
  • кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где планируется обработка;
  • дата проведения работ;
  • способ применения препаратов;
  • рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.

Данные о запланированных обработках необходимо вносить во ФГИС «Сатурн» — Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. На базе этой системы работает «Портал пчеловода» (bee.fgis-saturn.ru), где в режиме реального времени можно узнать о планируемых обработках.

Пчеловоды могут использовать портал для своевременного принятия мер: изоляции пчёл в ульях, временного перемещения пасек и т. д. Для получения информации нужно выбрать интересующий район или населённый пункт либо воспользоваться параметрическим блоком фильтров (период применения, класс опасности для пчёл и др.).

В будущем планируется внедрить адресные уведомления для пчеловодов — оповещения с «Портала пчеловода» на личную или государственную электронную почту.

Несоблюдение требований может повлечь административную ответственность в соответствии со статьёй 8.3 КоАП РФ. Размеры штрафов:

  • для граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей;
  • для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • для юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Аграриям следует учитывать классы опасности пестицидов для пчёл и соблюдать экологические регламенты их применения. Пчеловодам рекомендуется размещать ульи вдали от полей с интенсивным севооборотом, где возможно активное применение химических пестицидов. Для получения более детальной информации Вы можете обратиться в отдел  государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора:

8(3842) 34-99-15 — в Кемеровской области-Кузбассе; 

8(383) 315-28-17 — в Новосибирской области; 

8(3822) 44-32-45 — в Томской области.

20/05/2026
