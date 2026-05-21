Россельхознадзор предостерег собственника сельхозугодий за зарастание более 27 гектаров в Кемеровском муниципальном округе

Зарастание земельного участка площадью 27,7 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 23 апреля 2026 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах п. Мамаевский Кемеровского муниципального округа, Кемеровской области – Кузбасса.



Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало зарастание сорной (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, костер полевой, полынь обыкновенная, лопух и др.) и древесной (деревья березы высотой не менее 3 м) растительностью , что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».



В этой связи 13 мая 2026 года в адрес нарушителя - физического лица, у которого данный участок находится на праве собственности, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.