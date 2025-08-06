Россельхознадзор привлек к административной ответственности кузбасского землепользователя за неисполнение предписания

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у гражданина была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в ноябре 2023 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 284,75 га до 14 мая 2025 года (с учётом продления).

В июле 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания. Однако зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также факты сплошного зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В этой связи на собственника земельных участков составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. 28 июля 2025 года материалы переданы мировому судье. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание сроком исполнения до 1 июля 2026 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).