Россельхознадзор проконсультировал кузбасских аграриев с помощью мобильного приложения «Инспектор»

10 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультации для ИП Мовсесян А.А., ИП Антонов Е.В. и КХ Сибиряк, выращивающих зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Кемеровской области-Кузбасса.

Так, сельхозтоваропроизводителям разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве» и вопросы работы во ФГИС «Семеноводство». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.