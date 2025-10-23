Россельхознадзор проконсультировал кузбасского агрария с помощью мобильного приложения «Инспектор»

17 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для ООО «Камелот-А», осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Так, хозяйствующему субъекту разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве» и вопросы работы во ФГИС «Семеноводство». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.