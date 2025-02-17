Россельхознадзор сообщает об актуализации требований по сбору, хранению, перемещению, утилизации и уничтожению биологических отходов

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в нормативно-правовые акты в области ветеринарии, касающиеся сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Так, в пункт 1 статьи 4.1. Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» (далее – Закон) введен абзац об учете организаций и граждан, осуществляющих обращение с биологическими отходами, объектов уничтожения биологических отходов, в том числе скотомогильников в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Кроме того, в Закон включены две новые статьи — статья 4.3. «Биологические отходы» и статья 4.4. «Обращение с биологическими отходами».

Одновременно с 1 марта 2025 года обретает силу перечень биологических отходов, впервые утвержденный приказом Минсельхоза России от 7 ноября 2024 года №669.

Согласно Перечню, к биоотходам относятся следующие позиции:

1. Останки животных:

а) трупы животных, в том числе их части;

б) мертвые эмбрионы животных, мертворожденные и абортированные плоды животных, в том числе их части.

2. Объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности:

а) органы, ткани животных или их фрагменты, образовавшиеся в ходе ветеринарных манипуляций, вскрытия трупов животных и ихтиопатологических исследований;

б) остатки проб патологического и биологического материала животных после проведения лабораторных исследований, проб продукции животного происхождения после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, пробы патологического и биологического материала животных или продукции животного происхождения, не пригодные для лабораторных исследований или для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

3. Ветеринарные конфискаты.

4. Отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения:

а) отходы животного происхождения, образующиеся в местах убоя животных (боенские отходы);

б) отходы, получаемые при первичной переработке охотничьих ресурсов.

Кроме того, приказом Минсельхоза России от 11 ноября 2024 года №677, вступающим в силу с 1 марта 2025 года взамен ныне действующих, утверждены Ветеринарные правила сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, которые устанавливают обязательные для исполнения организациями и гражданами требования при сборе, хранении, перемещении, утилизации и уничтожении биологических отходов, за исключением биологических отходов, относящихся к радиоактивным отходам. По-прежнему, запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги, водные объекты.