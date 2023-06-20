Россельхознадзор в Кемеровской области-Кузбассе признал декларацию о соответствии на пшеницу недействительной

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу ведется работа по выявлению фактов недостоверного декларирования зерна и продуктов переработки зерна.

Так, в июне текущего года специалистом Управления проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что предпринимателем была зарегистрирована декларация о соответствии на партию пшеницы в количестве 1500 тонн с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточного количества пестицида, используемого при выращивании пшеницы.

Так же, предпринимателем, при регистрации декларации о соответствии, была завышена масса партии, по сравнению с массой собранного урожая пшеницы в весе после доработки.

По результатам рассмотрения Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 09 июня 2023 года ее действие прекращено.

Сельхозтоваропроизводителю, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.