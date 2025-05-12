Россельхознадзор в Кузбассе сертифицировал на экспорт более 80 тысяч тонн зерна и продуктов переработки зерна

С января по апрель 2025 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку 75 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также 5,6 тыс. т продуктов переработки зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился на 20%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 83% объема, или 62 тыс. т, составили партии семян рапса для промышленной переработки, которые были направлены в Калининград.

Еще 2,8 тыс. т семян рапса экспортированы в Республику Беларусь, а 3,7 тыс. т зерна пшеницы продовольственной в Республику Казахстан.

Кроме того, ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на партии гороха (3,1 тыс. т), ячменя (1,9 тыс. т), овса (0,8 тыс.т.) и гречихи (0,7 тыс.т.) в Китайскую Народную Республику.

5,6 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные, крупа манная), импортерами которой стали Азербайджан, Китай, КНДР, Монголия, Киргизия, ОАЭ и Казахстан.