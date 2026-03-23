Россельхознадзор выявил нарушения при проведении выставки пауков в Кемерово

В марте 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия в отношении ИП Туманова А.Г. Так, в ходе выездного обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг) изучены данные, размещенные в сети «Интернет», информационных системах «Меркурий» и «Цербер», а также Реестра лицензий Россельхознадзора для выявления соответствия либо несоответствия деятельности по использованию животных в культурно-зрелищных целях требованиям ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Установлено, что индивидуальный предприниматель ведет культурно-зрелищную деятельность с привлечением животных (выставка пауков «Удивительный мир пауков») в ТЦ «Лапландия» (г. Кемерово) без специального разрешения (лицензии).

Выставка стартовала 12 декабря 2025 года и, согласно рекламным материалам, продлится до 30 марта 2026 года. Посетителям предлагается не только знакомиться с животными, но и контактировать с ними (кормить, гладить, фотографироваться), что подтверждается многочисленными видео- и фотоматериалами, находящимися в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такая деятельность не соответствует понятию «выставка», а подпадает под определение контактного зоопарка.

В соответствии с п. 26 Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, организаторы обязаны обеспечивать безопасность посетителей и исключать их контакт с животными, размещая людей на безопасном расстоянии. Кроме того, максимальная продолжительность выставки с участием животных не может превышать 4 календарных дня, а максимальное время нахождения животных в месте проведения выставки должно составлять не более 12 часов в день.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий 18 марта 2026 года организатору выставки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.