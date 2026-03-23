Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор выявил нарушения при проведении выставки пауков в Кемерово

В марте 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия в отношении ИП Туманова А.Г. Так, в ходе выездного обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг) изучены данные, размещенные в сети «Интернет», информационных системах «Меркурий» и «Цербер», а также Реестра лицензий Россельхознадзора для выявления соответствия либо несоответствия деятельности по использованию животных в культурно-зрелищных целях требованиям ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Установлено, что индивидуальный предприниматель ведет культурно-зрелищную деятельность с привлечением животных (выставка пауков «Удивительный мир пауков») в ТЦ «Лапландия» (г. Кемерово) без специального разрешения (лицензии).

Выставка стартовала 12 декабря 2025 года и, согласно рекламным материалам, продлится до 30 марта 2026 года. Посетителям предлагается не только знакомиться с животными, но и контактировать с ними (кормить, гладить, фотографироваться), что подтверждается многочисленными видео- и фотоматериалами, находящимися в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такая деятельность не соответствует понятию «выставка», а подпадает под определение контактного зоопарка.

В соответствии с п. 26 Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, организаторы обязаны обеспечивать безопасность посетителей и исключать их контакт с животными, размещая людей на безопасном расстоянии. Кроме того, максимальная продолжительность выставки с участием животных не может превышать 4 календарных дня, а максимальное время нахождения животных в месте проведения выставки должно составлять не более 12 часов в день.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий 18 марта 2026 года организатору выставки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

kuzbassnews.ru
23/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus