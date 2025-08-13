Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца испанского лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям по показателю эффективности качества образца отдельной серии лекарственного средства «РИНИСЕНГ» производства «Laboratoria Hipra, S.A.» (Испания).

В этой связи на основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 502Н-1 со сроком годности до 9 января 2026 г.

В случае обнаружения на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по соответствующим телефонам: 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (384) 234-99-07, или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

РИНИСЕНГ – это суспензия для инъекции, изготовленная из инактивных бактериальных клеток Bordetella bronchiseptica (штамм 833CER) и токсина рекомбинантного типа D Pasteurella multocida (PMTr). Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителям атрофического ринита свиней, вызываемого патогенными бактериями Bordetella bronchiseptica на 21 день после однократной вакцинации и токсигенным штаммам Pasteurella multocida на 27 день после ревакцинации свиней, который сохраняется до 166 дней. Применяется также для вакцинации супоросных свиноматок, что обеспечивает передачу пассивного колострального иммунитета (естественный пассивный иммунитет новорожденных животных в постнатальном периоде) поросятам, родившимся от иммунизированных свиноматок, который сохраняется в течение 42 дней.