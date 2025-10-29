Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельных серий лекарственного средства «ХИПРАБОВИС-4» производства ООО «Laboratorios Hipra, S.A.» (Испания) по показателю «Содержание влаги (Остаточная влажность)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 545F34 (серия живого компонента 545F-3) со сроком годности 09.10.2026 и сроком годности живого компонента 09.10.2026, а также серии 545F32 (серия живого компонента 545F-3) со сроком годности 30.09.2026 и сроком годности живого компонента 09.10.2026.

В случае обнаружения вышеуказанных серий на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«ХИПРАБОВИС-4» — это тетравалентная комбинированная вакцина против ринотрахеита (IBR), парагриппа-3 (PI3), вирусной диареи (BVD), респираторно-синцитиальной инфекции (BRS) крупного рогатого скота (живой и инактивированные компоненты). Применяется для профилактики ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи и респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота.