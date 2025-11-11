Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Преднифарм Солютаб» производства ООО «НИТА-ФАРМ» (Саратовская область) по показателю «Однородность дозирования (четвертинок таблеток)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 0071 со сроком годности до 04.2028г.

В случае обнаружения вышеуказанной серии на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«Преднифарм Солютаб» относится к группе глюкокортикостероиды. Применяется как противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное, иммуносупрессивное средство и для экстренной терапии при состояниях, требующих быстрого повышения концентрации ГКС в организме, начальной терапии и краткосрочного симптоматического лечения у кошек и собак.