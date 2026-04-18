Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзором проконтролирована первая в этом году поставка декоративных саженцев из Белоруссии в Кузбасс

8 мая 2026 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведен первый в 2026 году досмотр партии саженцев туи, ели, лиственницы, пихты, сосны, ивы, можжевельника и клематисов в количестве 392 шт., поступивших в Кузбасс из Белоруссии. Саженцы прибыли в сопровождении фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.

В отношении продукции высокого фитосанитарного риска ведомством проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу.

Результаты испытаний, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили, что саженцы соответствуют фитосанитарным требованиям России.

Службой выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие использование данной продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
13/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus