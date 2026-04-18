Россельхознадзором проконтролирована первая в этом году поставка декоративных саженцев из Белоруссии в Кузбасс

8 мая 2026 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведен первый в 2026 году досмотр партии саженцев туи, ели, лиственницы, пихты, сосны, ивы, можжевельника и клематисов в количестве 392 шт., поступивших в Кузбасс из Белоруссии. Саженцы прибыли в сопровождении фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.

В отношении продукции высокого фитосанитарного риска ведомством проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу.

Результаты испытаний, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили, что саженцы соответствуют фитосанитарным требованиям России.

Службой выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие использование данной продукции.