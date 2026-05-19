Россельхознадзором проконтролирована поставка саженцев голубики из Белоруссии в Кузбасс
15 мая 2026 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Новокузнецком муниципальном округе проведен досмотр партии саженцев голубики в количестве 482 шт., поступивших в Кузбасс из Белоруссии. Саженцы прибыли в сопровождении фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.
В отношении продукции высокого фитосанитарного риска ведомством проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу.
Результаты испытаний, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили, что саженцы соответствуют фитосанитарным требованиям России.
Службой выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие использование данной продукции.
19/05/2026