«Российский союз автостраховщиков» взыскал 200 тысяч рублей с виновника ДТП, произошедшего около пяти лет назад

Ещё в январе 2019 года житель Кузбасса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на шедшую по обочине женщину. Автогражданская ответственность водителя не была застрахована, в связи с чем причинённый вред здоровью пострадавшей пришлось возмещать «Российскому союзу автостраховщиков». После этого профессиональному объединению страховщиков пришлось обращаться в суд для взыскания с виновника ДТП выплаченной суммы…

В конце январе 2019 года находящийся около 6 часов 30 минут утра за рулём автомобиля «ВАЗ-21121» в состоянии алкогольного опьянения мариинец выехал на обочину, где допустил наезд на женщину, после чего автомобиль перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшей были причинены черепно-мозговая травма и множественные переломы, в своей совокупности относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

За совершённое преступление водителю автомобиля было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.

Однако выяснилось, что на момент дорожно-транспортного происшествия автогражданская ответственность водителя не была застрахована. Именно по этой причине потерпевшая сторона оказалась лишена возможности получения страхового возмещения от страховой компании.

При возникшей ситуации возмещать вред здоровью пострадавшей в размере 200 тысяч рублей пришлось «Российскому союзу автостраховщиков», который в соответствии с действующим законодательством имеет право на взыскание выплаченной суммы с лица, виновного в дорожно-транспортном происшествии.

Требование погасить задолженность перед профессиональным объединением автостраховщиков мариинец проигнорировал, в связи с чем истцу пришлось обращаться в суд за взысканием суммы, ранее выплаченной пострадавшей в ДТП женщине.

Приглашение в суд для участия в рассмотрении дела ответчик также проигнорировал.

В результате рассмотрения заявленных исковых требований доводы истца с достоверностью подтвердились письменными доказательствами, в связи с чем с 30-летнего кузбассовца в пользу «Российского союза автостраховщиков» было решено взыскать в порядке регресса компенсационную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд