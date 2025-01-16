Рождественский турнир по боксу состоялся в городе Карасук Новосибирской области

В соревнованиях на призы «Деда Мороза» приняли участие более 100 спортсменов-школьников из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также Казахстана.

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой.

Ребята достойно провели свои бои. Максим Сахидаков и Егор Рябых вышли на первое место. Матвей Фисун, Егор Фолин, Валерия Путятина, Злата Пасько, Богдан Бровкин и Данил Туринзов заняли второе место.

Фото: Тяжинская ДЮСШ