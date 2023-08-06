Рсогвардейцы задержали злоумышленницу, которая похитила у спящего горожанина телефон

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемую местную жительницу, похитившую у спящего горожанина сотовый телефон.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о местонахождении подозреваемой в краже гаджета у 35-летнего. На улице Максима Горького стражи правопорядка задержали ранее судимую за угрозу убийством 36-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозреваемая обратила внимание на спящего на автобусной остановке горожанина. Женщина воспользовалась моментом и похитила у топкинца телефон стоимостью около 3 000 рублей, после чего сбыла в комиссионном магазине. Обнаружив пропажу, мужчина обратился к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия