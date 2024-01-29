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Руководители кадровой службы «Южного Кузбасса» прошли обучение в Челябинске

Специалисты управления по работе с персоналом угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в обучающем тренинге для работников HR-служб предприятий Группы «Мечел».

В мероприятии, прошедшем в Челябинске, участвовали более 60 специалистов. Тренинг, посвященный организации корпоративных мероприятий на предприятиях Группы, длился два дня и включал в себя занятия по развитию навыков командной работы, выстраиванию эффективных коммуникаций и решению нестандартных задач. В рамках практической части участники представили проекты корпоративных мероприятий, разработанные с использованием креативных техник. Кроме того, HR-специалисты «Мечела» подвели итоги и обсудили результаты проведенных мероприятий за прошлый юбилейный год.

«Приятно, что уровень и качество подготовки корпоративных мероприятий в «Южном Кузбассе» оценили не только в коллективе компании, но и в Группе «Мечел». Постоянное развитие для HR-специалистов – необходимость, ведь они работают с самым ценным ресурсом компании – людьми. Мы ожидаем, что новые тенденции, свежие идеи и нестандартные подходы, полученные HR-специалистами во время обучения, положительно отразятся на персонале и на общей эффективности предприятия», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко. 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
29/01/2024
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