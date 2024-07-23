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РУСАЛ ФестивAL «Сила притяжения» прошел в Новокузнецке

Новокузнецкие алюминщики свой профессиональный праздник День металлурга отпраздновали в формате семейного музыкального фестиваля. Событие посетили тысячи горожан, а главным местом притяжения уже традиционно стал Сад Алюминщиков.

Здесь гости и жители города стали участниками танцевального флешмоба, участвовали в викторинах и конкурсах, выигрывая призы. Кроме того, любой желающий мог получить магнит со своей фотографией, а самые юные участники фестиваля – брендированные значки, браслеты и наклейки.

Для детей были подготовлены творческие площадки, где они могли создавать огромные рисунки мелом на грифельной доске или баллончиками с краской на специальном кубе. А также стать участниками интеллектуальной игры, на скорость собирая слова из кубиков с буквами.

В этот вечер в Сад алюминщиков пришло около 6 тысяч зрителей. Новокузнечан поздравили творческие коллективы дворца культуры «Алюминщик» и новосибирская кавер-группа «Импульсы», а главным хедлайнером вечера стала звезда российской эстрады Ирина Нельсон и группа Reflex.

РУСАЛ ФестивAL «Сила Притяжения» прошел в 13 городах, где расположены металлургические предприятия компании. Традиция таких больших и ярких праздников на День металлурга зародилась 29 лет назад в Саяногорске, где Олег Дерипаска тогда начинал строить современную алюминиевую промышленность России.

 

 

Фото: ДСОи РОВ НкАЗа

 

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kuzbassnews.ru
23/07/2024
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