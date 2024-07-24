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РУСАЛ и Эн+ получили более 800 заявок на участие в стипендиальной программе

РУСАЛ и Эн+ завершили прием заявок на участие в стипендиальной программе двух компаний. В общей сложности было подано 803 заявки в 57 учебных заведениях. Лидером по числу собранных заявок стало направление «Медицина» – 268, второе место по популярности заняла «Металлургия» – 240. По специальностям «Энергетика» соискатели подали 185 заявлений,  «Педагогика»  - 73 и «Горное дело» - 37.

Заявки на участие в стипендиальной программе подали студенты из 9 регионов России. При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей и республики Хакасия.

«Несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%. По результатам экспертизы будут определены победители, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать от компании стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса. Надеемся, что эта поддержка позволит им больше внимания направить на учебный процесс, а также станет одним из мотиваторов в выборе профессии и будущего работодателя. Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач», – отметила заместитель генерального директора по персоналу РУСАЛа Наталья Альбрехт.

На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.

Помимо стипендий, для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛ и Эн+, трудоустройство по окончании обучения.

За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения. Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 20 городов России: Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, Нижний Новгород, Миасс, Волгоград, Тихвин, Иваново и Назарово. Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения СПО. 

 

 

Фото: РУСАЛ

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kuzbassnews.ru
24/07/2024
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