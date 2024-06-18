РУСАЛ начинает прием заявок на участие в стипендиальной программе

РУСАЛ и Эн+ начали прием заявок на участие в стипендиальной программе. Участвовать в ней могут студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных учебных заведениях по направлениям: энергетика, металлургия, медицина, педагогика. В этом году в программу добавилась одна новая специальность – горное дело.

Заявки принимаются до 17 июля. Будет учитываться академическая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), достижения в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства. Победители, а их по всей стране будет 177 человек, получат от РУСАЛа и Эн+ стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса.

«Стипендиальная программа призвана поощрить самых талантливых и активных студентов в городах нашей ответственности за их достижения и мотивировать к новым успехам. Сегодня стране как никогда нужны энергетики, металлурги, врачи, педагоги, работники других специальностей. Стипендия призвана поддержать их на выбранном пути, показать, что он действительно верный», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Помимо стипендий, участники программы получат приглашение на профессиональные конференции, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛ и Эн+, годовые подписки на корпоративную электронную библиотеку.

Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 20 городов России: Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, Нижний Новгород, Миасс, Волгоград, Тихвин, Иваново и Назарово. Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения СПО.

За годы проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения. Эн+ заинтересована в приеме на работу молодых и активных специалистов, способных решать современные задачи на реальном производстве.

«Участие в стипендиальной программе дает студентам большую мотивацию и очень хорошую финансовую поддержку, - считает участница стипендиальной программы 2023 года, студентка новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа Анастасия Медведева. - Спасибо металлургам, что помогают студентам учиться и развиваться».

«О стипендиальной программе РУСАЛа я узнала от преподавателя и, недолго думая, заполнила заявку. В итоге стала одним из победителей и к обычной стипендии прибавилась стипендия от компании РУСАЛ, - рассказывает, студентка Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина, будущий машинист крана металлургического производства Альбина Щитова. - Материальная составляющая является отличным подспорьем и мощной мотивацией и дальше хорошо учиться».

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа