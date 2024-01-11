РУСАЛ подарил новокузнечанам марафон праздников «Время дарить тепло»

Создавать праздничное настроение алюминщики начали еще в канун Нового года, когда на площади перед администрацией Кузнецкого района установили сверкающую огнями пятиметровую елку, а рядом с ней – красивую фотозону. Новогодние световые конструкции, изготовленные по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге, дополнили праздничное убранство, подаренное компанией городу в 2020 году. Они настолько понравились новокузнечанам, что люди начали просить не Создавать праздничное настроение алюминщики начали еще в канун Нового года, когда на площади перед администрацией Кузнецкого района установили сверкающую огнями пятиметровую елку, а рядом с ней – красивую фотозону. Новогодние световые конструкции, изготовленные по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге, дополнили праздничное убранство, подаренное компанией городу в 2020 году. Они настолько понравились новокузнечанам, что люди начали просить не убирать их после праздников, а сделать частью городского антуража. По этому поводу в социальных сетях даже развернулось голосование.

Январские каникулы РУСАЛ призвал всех провести под лозунгом «Бросай салат, идем гулять» и организовал два семейных спортивных праздника. Даже в двадцатиградусные морозы участвовать в них пришли сотни приверженцев здорового образа жизни.

4 января в Саду алюминщиков вместе с символом наступившего года – Дракончиком, его помощниками Чебурашкой, Олафом и Снеговиком и, дети, и взрослые закружились в праздничных хороводах. Самые ловкие боролись за призы, выполняя задания конкурсов и пробегая дистанции на веселых эстафетах. А 5 января спортивные эмоции зашкаливали на хоккейном стадионе «Алюминщик», отремонтированном на средства РУСАЛа. Совместно с педагогами дома детского творчества №1 компания организовала для горожан гонки на салазках и состязания конькобежцев, «керлинг по-новокузнецки» и гигантский волейбол на льду, соревнования по метанию валенков и праздничную дискотеку. Победителям конкурсов дарили сертификаты на спортивный инвентарь, а для тех, у кого не было своих коньков, в этот день работал бесплатный прокат.

Повышать качество жизни в городах ответственности РУСАЛа через развитие социальной инфраструктуры, образовательные, культурные и спортивные программы предложил много лет назад основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. Этим принципам РУСАЛ следует и по сей день.убирать их после праздников, а сделать частью городского антуража. По этому поводу в социальных сетях даже развернулось голосование.

Январские каникулы РУСАЛ призвал всех провести под лозунгом «Бросай салат, идем гулять» и организовал два семейных спортивных праздника. Даже в двадцатиградусные морозы участвовать в них пришли сотни приверженцев здорового образа жизни.

4 января в Саду алюминщиков вместе с символом наступившего года – Дракончиком, его помощниками Чебурашкой, Олафом и Снеговиком и, дети, и взрослые закружились в праздничных хороводах. Самые ловкие боролись за призы, выполняя задания конкурсов и пробегая дистанции на веселых эстафетах. А 5 января спортивные эмоции зашкаливали на хоккейном стадионе «Алюминщик», отремонтированном на средства РУСАЛа. Совместно с педагогами дома детского творчества №1 компания организовала для горожан гонки на салазках и состязания конькобежцев, «керлинг по-новокузнецки» и гигантский волейбол на льду, соревнования по метанию валенков и праздничную дискотеку. Победителям конкурсов дарили сертификаты на спортивный инвентарь, а для тех, у кого не было своих коньков, в этот день работал бесплатный прокат.

Повышать качество жизни в городах ответственности РУСАЛа через развитие социальной инфраструктуры, образовательные, культурные и спортивные программы предложил много лет назад основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. Этим принципам РУСАЛ следует и по сей день.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа