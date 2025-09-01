РУСАЛ поддерживает новокузнецкое образование

На протяжении уже 25 лет РУСАЛ системно оказывает поддержку школам и детским садам. Создает профильные классы, финансирует ремонтные работы, выделяет стипендии талантливым школьниками и студентам. Инвестиции в молодое поколение, развитие творческого потенциала – те принципы, которые являются неотъемлемой частью стратегии РУСАЛа. Эти принципы заложил ещё много лет назад основатель компании Олег Дерипаска.К новому учебному году РУСАЛ Новокузнецк провел масштабную работу по обновлению городских образовательных учреждений. Так, в гимназии №10 заменены окна и отремонтирован козырек над главным входом. Кроме того, продолжается благоустройство Сквера выпускников, заложенного в прошлом году: там обустроили удобные подходы, а этой весной, в рамках акции «Сад памяти», заводчане вместе с жителями Кузнецкого района высадили 80 рябин, причем место для сквера выбирали сами жители, голосуя на платформе «Кузбасс Онлайн».Значительные средства были направлены на модернизацию других школ города. Например, в школе №60 заменили оконные блоки, а в школе №61 — привели в порядок отмостки и асфальтовое покрытие для безопасности учащихся. Преобразилась и территория православной гимназии, где было проведено комплексное благоустройство.Задача компании не только обновлять инфраструктуру, но и готовить высококлассных специалистов для промышленности. В этом году в Кузнецком металлургическом техникуме имени И.П. Бардина в рамках федерального проекта «Профессионалитет» открывается целевое обучение по профессии «Электролизник расплавленных солей». Для 25 будущих специалистов на средства РУСАЛа организуются три современные лаборатории: физическая, химическая и электролизного производства. Компания также продолжает поддерживать талантливую молодежь через стипендиальную программу для учащихся техникума и студентов СибГИУ.Особой гордостью компании остается новокузнецкий детский технопарк «Кванториум», созданный при поддержке РУСАЛа в 2019 году. Сегодня это центр притяжения для более чем 800 юных инженеров со всего юга Кузбасса. В 2023 году его работа была отмечена на федеральном уровне — в Сколково технопарк был признан победителем в номинации за лучшее взаимодействие с индустриальными партнерами. Фото: РУСАЛ